Как российский "Ворчун" Эрдогана с США поссорил

Покупка Турцией у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 стала камнем преткновения в отношениях Анкары с США. По данным журналистов, Вашингтон требует к концу первой недели июня аннулировать сделку, иначе Турция лишится американских истребителей пятого поколения F-35A. ТАСС объясняет, почему Анкара все же выбрала С-400, отказалась от американских ЗРС Patriot и тем самым разгневала американцев.
Турция — третья страна, с которой было заключено соглашение о поставках С-400 (после Китая и Индии)
О соответствующих переговорах стало известно в ноябре 2016 года. В марте 2017 года гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал журналистам, что турецкая сторона высказала пожелание получить от России кредит на приобретение вооружения, в том числе С-400 (по кодификации МО США и НАТО — SA-21 Growler, буквально "Ворчун"). 25 июля 2017 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о подписании "определенных документов" в рамках соглашения о покупке ЗРС. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Тогда же Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен.
Ни у одного члена НАТО нет С-400
Еще несколько лет назад Турция обращалась к партнерам по НАТО с просьбой модернизировать свои системы ПВО на фоне войны в соседней Сирии. Союзники сперва намеревались предоставить Анкаре американские комплексы ЗРС Patriot, но до сделки дело так и не дошло. При этом Вашингтон оказывал давление на Турцию, чтобы она не покупала российские ЗРС. В частности, американская сторона заявляла, что не сможет интегрировать С-400 в систему НАТО — несмотря на то, что закупленные ранее Грецией комплексы С-300 приняты на вооружение и включены в систему коллективной безопасности.
В НАТО ранее признали право Турции покупать российское оружие
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что "каждая страна сама решает, какое оружие она приобретает". По его словам, Анкара не обращалась к НАТО с просьбой интегрировать С-400 в систему обороны альянса, но у стран — членов альянса могут быть и самостоятельные системы. Вместе с тем Столтенберг выражал беспокойство по поводу совместимости C-400 с системами НАТО.
Эрдоган на это отвечал, что не понимает причин для опасений. "Мы предпринимаем важные шаги. Они взбесились из-за сделки с С-400. А чего вы ждали? Что мы будем вас дожидаться? Очевидно, что мы самостоятельно принимаем необходимые меры по обеспечению безопасности и сами способны позаботиться о себе", — заявлял турецкий лидер.
Анкаре принципиален вопрос доступа к технологиям
Еще одна причина, по которой Турция не стала закупать Patriot, — в возможной сделке с США отсутствовали любые положения о передаче технологий, чего добивалась Анкара. Штаты требовали гарантий невмешательства турецких инженеров в системы, а также полного информирования о каждом выстреле и задачах комплексов. Также ограничивался срок эксплуатации Patriot, по истечении которого Турция была бы обязана вернуть ЗРС армии США и купить новые, если ей будет необходимо.
С Россией вопрос совместного производства С-400 пока не актуален
"Каких-либо проблем в отношении С-400 нет. На первой стадии совместное производство не предусмотрено. Надеемся, что оно начнется со второй стадии", — сообщил Эрдоган в октябре 2017 года. Помощник президента РФ Владимир Кожин также подчеркивал, что "вопрос о передаче Турции технологии производства зенитных систем С-400 не обсуждается".
Кроме того, официально не разглашалось даже количество поставляемых комплектов (в прессу просочились сведения о том, что речь идет о четырех дивизионах). Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор компании "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание ЗРС начнется в октябре 2019 года. Турецкие военные уже приступили к обучению эксплуатации С-400 в России.
США видят опасность в сближении Турции и России
Продвижение сделки по закупке С-400 происходит на фоне одного из самых серьезных кризисов в отношениях Анкары и Вашингтона. При этом Турция традиционно считается одним из ключевых стратегических партнеров США, поэтому ее сближение с Россией воспринимается как угроза американским интересам. "К сожалению, будучи союзником США, Турция, судя по всему, решила объединиться с Москвой в эти сложные времена", — констатировал сенатор Бен Кардин.
На закупку С-400 Вашингтон готов ответить санкциями. 16 мая 2019 года группа американских конгрессменов, представляющих как демократов, так и республиканцев, внесла на рассмотрение нескольких комитетов Палаты представителей Конгресса США резолюцию с призывом к "полному применению санкций" в отношении Турции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Кроме того, законодатели предлагают исключить Анкару из программы создания истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A в случае приобретения ЗРС у России.
Вашингтон поставил Анкару перед выбором: российские ЗРС или американские истребители
Турция вложила в проект F-35A около $800 млн и должна получить от США 100 истребителей. Однако еще 18 июня 2018 года Сенат Конгресса США принял законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год, который фактически запрещает передачу F-35A Турции, если она закупит С-400. Источники в Госдепе утверждают, что Вашингтон требует от Анкары аннулировать сделку с РФ к концу первой недели июня 2019-го. Такое предложение США является окончательным, иных отсрочек не будет.
В Анкаре ранее пообещали принять ответные меры против США, а глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу не исключал возможности приобрести самолеты у России. По данным журналистов, речь идет об истребителях пятого поколения Су-57. Как подчеркнул Чавушоглу, несмотря на действия американцев Турция купит у России С-400 — "этот вопрос закрыт".
Москва считает действия американцев шантажом
"К ультиматумам в целом мы относимся чрезвычайно негативно, мы считаем непозволительными подобные ультиматумы", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Кремль исходит из того, что руководство Турции, в том числе президент Реджеп Тайип Эрдоган, неоднократно называли данную сделку уже свершенной.
Президент России Владимир Путин ранее указал, что вопрос приобретения С-400 должна решать сама Турция, а давление на нее несправедливо. "Насколько я знаю характер президента Эрдогана, вряд ли кому-нибудь удастся, используя инструменты давления, добиться нужного для кого-то результата. Наоборот, я думаю, что это только взбодрит президента Эрдогана, и он точно, даже если захотел бы, не пойдет на уступки в силу защиты своих национальных интересов", — добавил он.