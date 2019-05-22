Как российский "Ворчун" Эрдогана с США поссорил

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что "каждая страна сама решает, какое оружие она приобретает". По его словам, Анкара не обращалась к НАТО с просьбой интегрировать С-400 в систему обороны альянса, но у стран — членов альянса могут быть и самостоятельные системы. Вместе с тем Столтенберг выражал беспокойство по поводу совместимости C-400 с системами НАТО.

Эрдоган на это отвечал, что не понимает причин для опасений. "Мы предпринимаем важные шаги. Они взбесились из-за сделки с С-400. А чего вы ждали? Что мы будем вас дожидаться? Очевидно, что мы самостоятельно принимаем необходимые меры по обеспечению безопасности и сами способны позаботиться о себе", — заявлял турецкий лидер.