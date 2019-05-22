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Спор вокруг Курил

МИД Японии провел опрос среди населения России по проблеме южных Курил

Согласно данным японского дипведомства, большинство опрошенных считают, что "обе страны должны договориться"

ТОКИО, 22 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Японии провело опрос среди населения России по проблеме "северных территорий", как в Японии называют южные Курильские острова. Результаты этого опроса в среду опубликовало японское внешнеполитическое ведомство.

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По данным, которые приводит японский МИД, 41% опрошенных считают, что "обе страны должны договориться" по принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикота и Хабомаи на приемлемых друг для друга условиях. В то же время 53% опрошенных японским внешнеполитическим ведомством россиян выразили уверенность, что эти острова "принадлежат и будут впредь принадлежать России". И только 2% россиян, согласно результатам опроса, посчитали, что "существуют конкретные основания, по которым эти территории должны быть переданы Японии". По данным МИД Японии, в телефонном опросе, который был проведен в феврале этого года на территории России, приняли участие 3600 человек в возрасте от 18 до 69 лет. Других данных о методике проведения опроса в ведомстве не привели.

Москва и Токио много десятилетий продолжают переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого стали разногласия по поводу принадлежности южной части Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.

В ноябре прошлого года на встрече в Сингапуре президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ условились активизировать переговоры о мирном договоре на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЯпонияАбэ, СиндзоСпор вокруг Курил
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