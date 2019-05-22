ЕК призвала Google, Twitter и Facebook усилить борьбу с дезинформацией перед выборами в ЕП

БРЮССЕЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. В Еврокомиссии (ЕК) считают, что интернет-платформы Google, Twitter и Facebook недостаточно активно борются против дезинформации в преддверии выборов в Европарламент 23-26 мая. Об этом заявила в среду в Брюсселе еврокомиссар по вопросам цифровой экономики Мария Габриэль.

"Мы признаем прогресс, достигнутый Facebook, Google и Twitter во взятых на себя обязательствах по повышению прозрачности и защите честности предстоящих выборов, - сказала она. - Однако нужно еще больше мер по усилению целостности сервисов, включая рекламные услуги. Более того, предоставленные данные все еще не имеют достаточного уровня детализации, необходимого для независимой и точной оценки того, как политика платформ фактически способствует уменьшению распространения дезинформации в ЕС".

Еврокомиссар подчеркнула, что в преддверии выборов все три платформы должны активизировать усилия по борьбе с дезинформацией и сделать все, чтобы "пользователи имели справедливый выбор надежной информации".

Осенью 2018 года Еврокомиссия подписала с тремя компаниями Кодекс поведения и практик по борьбе с дезинформацией. С тех пор она каждый месяц призывает ведущие мировые интернет-компании интенсифицировать борьбу с дезинформацией в преддверии выборов в Европарламент. ЕК подчеркнула, что если результаты внедрения этого Кодекса окажутся успешными, то она займется разработкой на его основе обязательных к исполнению административных норм деятельности и отчета о борьбе с дезинформацией для соцсетей и интернет-платформ.