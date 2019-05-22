Российско-индийская ракета BRAHMOS-A впервые поразила наземную учебную цель

ТАСС, 22 мая. /ТАСС/. Авиационная ракета BRAHMOS-A, разрабатываемая российско-индийским совместным предприятием BrahMos Aerospace, в ходе испытательного пуска впервые поразила наземную цель. Об этом ТАСС по телефону сообщил директор по маркетингу BrahMos Aerospace Правин Патак.

"Ракета BRAHMOS-A была сегодня выпущена многоцелевым истребителем Су-30МКИ ВВС Индии по группе целей, расположенной на острове Кар-Никобар к юго-востоку от Индии. Она поразила цель с абсолютной точностью", - сообщил Патак. По его словам, пуск ракеты осуществлялся с подфюзеляжной точки подвески самолета на полную дальность полета.

Испытательный пуск был выполнен в присутствии высшего военно-политического руководства Индии. "Сегодня крылатая ракета воздушного базирования BRAHMOS-A успешно подтвердила свои возможности по поражению наземных целей и вывела боевую мощь ВВС Индии на недостижимый уровень", - процитировала пресс-служба BrahMos Aerospace министра обороны Индии Нирмалу Ситхараман, которая прокомментировала пуск.

Первый пуск ракеты BRAHMOS-A состоялся в ноябре 2017 года. Тогда ракета успешно поразила надводную мишень.

Комментарий "НПО машиностроения"

Как сообщил ТАСС по телефону генеральный директор и генеральный конструктор АО "ВПК "НПО машиностроения" Александр Леонов, в марте этого года началась сборка первых серийных ракет BRAHMOS-A авиационного базирования. "Это большой заказ, в результате которого этими ракетами будут вооружены первые 40 истребителей Су-30МКИ. По предварительным оценкам, перевооружение индийских ВВС на новые ракеты займет несколько лет", - отметил Леонов.

По его словам, в 2024 году начнутся испытания перспективной российско-индийской ракеты BRAHMOS-NG, которая будет устанавливаться на самолеты МиГ-29 и Су-30МКИ и может поставляться на экспорт. "Скорость новой ракеты будет выше, чем у обычной ракеты BRAHMOS, и будет соответствовать числу М 3,5, но дальность останется прежней - 300 км. Основной особенностью BRAHMOS-NG является то, что она может запускаться не только с самолетов, но и с подлодок из торпедного аппарата", - уточнил глава корпорации.

Совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace было создано в 1998 году. Предприятие получило название в честь рек Брахмапутры и Москвы. С российской стороны в СП участвует "НПО машиностроения". Основным проектом предприятия стала работа над сверхзвуковой крылатой ракетой, первый запуск которой состоялся 12 июня 2001 года.