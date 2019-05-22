Косово намерено ввести пошлины на товары из Албании в размере 100%

БЕЛГРАД, 22 мая. /ТАСС/. Самопровозглашенное Косово рассматривает возможность введения торговых пошлин на товары из соседней Албании в размере 100%, если Тирана не пойдет на компромисс с Приштиной. Об этом сообщила в среду приштинсекая Gazeta Express.

По ее данным, косовары поставили перед Тираной ультиматум: если через два месяца не будут отменены ограничения на продажу в Албании косовского пива, картофеля и муки, Приштина введет 100-процентные пошлины на все товары, производимые в Албании. "Если Албания не уберет препятствия на ввоз муки, пива и картофеля в следующие два месяца, косовское правительство введет симметричные меры в торговых отношениях с Албанией, объявив 100-процентные пошлины на албанские товары", - цитирует издание главу Торговой палаты Албании Николина Яка.

Издание утверждает, что развитие торговых отношений между албанцами в Косове и албанцами в Албании происходили с перекосом в пользу Тираны. В настоящий момент Албания якобы идет на втором месте после Сербии по ограничениям на товары из Косова.

Косово 21 ноября ввело таможенные пошлины в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Президент Сербии Александар Вучич провел экстренные встречи с послами России, Китая, США, Великобритании, Франции, Германии и Италии, а также экстренное заседание Совета безопасности страны. Премьер Боснии и Герцеговины Денис Звиздич со своей стороны заявил, что такое решение Косова является ошибочным и разрушает Соглашение стран Центральной Европы о свободном товарообмене (CEFTA). Решение Приштины также вызвало протесты сербского населения на севере края.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что правительство непризнанного Косова должно немедленно отменить решение о введении новых таможенных пошлин. Она отметила, что это решение - очевидное нарушение Соглашения стран Центральной Европы о свободном товарообмене (CEFTA), которое противоречит и духу Соглашения об ассоциации и стабилизации между ЕС и Косовом.

Российский МИД указал в этой связи, что Евросоюз обязан повлиять на косовские власти и добиться немедленной отмены пошлин на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Как заявили в российском дипведомстве, фактически речь идет о начале Приштиной торговой войны в русле политики этнических чисток, так как сербское население края во многом зависит от снабжения из центральной части Сербии.