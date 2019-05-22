Начальник Управления госохраны Украины Гелетей подал в отставку

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Начальник Управления госохраны Украины Валерий Гелетей подал рапорт о своем увольнении с поста. Такое решение он принял в среду.

"Понимаю, что новоизбранный президент Украины должен формировать свою собственную команду. Для себя я решил, что напишу рапорт на увольнение после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события было бы безответственно", - написал Гелетей в Facebook, опубликовав соответствующий рапорт на имя президента Владимира Зеленского.

Валерий Гелетей в 2014 году (июль - октябрь) занимал пост министра обороны. С трибуны Верховной рады обещал провести "парад победы в украинском Севастополе". Был уволен с поста министра "за просчеты военного руководства во время боев под Иловайском".