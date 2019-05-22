Сирил Рамапоса переизбран президентом ЮАР

ПРЕТОРИЯ, 22 мая. /ТАСС/. Национальная ассамблея ЮАР избрала в среду Сирила Рамапосу, возглавляющего страну с февраля 2018 года, ее президентом на следующие пять лет. Прямую трансляцию из здания парламента в Кейптауне вела государственная телекомпания SABC.

"Сирил Матамела Рамапоса избран президентом Южной Африки", - объявил председатель Конституционного суда Мохоенг Мохоенг. Лидер одержавшего победу на выборах 8 мая "Африканского национального конгресса" (АНК) был единственным членом Национальной ассамблеи, выдвинутым депутатами на высший государственный пост. В ЮАР не проводятся прямые президентские выборы, президента избирает парламент. Начиная с 1994 года, когда в стране был ликвидирован апартеид, этот пост занимают лидеры АНК.