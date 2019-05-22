На Украине появилась партия "Демократическая секира", которая будет баллотироваться в Раду

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Министерство юстиции Украины зарегистрировало новую политическую партию "Демократическая секира", которая будет участвовать в выборах в Верховную раду страны, а также в местных выборах. Об этом сказано в сообщении партии в Facebook.

"Политическая партия "Демократическая секира" сегодня утром была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований", - сказано в сообщении. В сообщении сказано, что партия прошла непростой путь регистрации, в том числе были собраны необходимые 12 тыс. подписей по всей стране. Политическая сила начала сбор донорских средств, которые будут необходимы для организации работы партии.

По информации СМИ, ранее "Демократическая секира" (до лета 2018 года имела название "Демократическая орда") была интернет-сообществом, главным инструментом деятельности которого считался "троллинг". Возглавляет партию Игорь Щедрин, поддержку организации ранее высказывали ряд известных на Украине блогеров, журналистов, волонтеров, хакеров, бизнесменов. Партия считается праволиберальной, выступает за "рынок земли, либерализацию оружейного законодательства, последовательную декриминализацию наркотиков, легализацию казино и проституции, а также иные инициативы, направленные на максимальное освобождение ответственного гражданина от диктата социалистического государства". Ранее представители организации были замечены в ряде антироссийских общественных акций.