Постпред Украины при НАТО Вадим Пристайко назначен замглавы администрации президента

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Вадима Пристайко, занимавшего до настоящего времени должность постпреда Украины при НАТО, заместителем главы своей администрации. Соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства.

"Назначить Пристайко Вадима Владимировича заместителем главы администрации президента Украины", - сказано в указе.

Пристайко - кадровый дипломат. В разные годы был консулом Украины в Австралии, послом в Канаде, являлся советником-посланником в США, заместителем директора департамента НАТО в МИД Украины и первым заместителем главы МИД.