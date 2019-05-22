Эксперты подсчитали оперативно развернутые и резервные боеголовки в ядерном арсенале США

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. В распоряжении Пентагона находились на начало 2019 года почти 3800 оперативно развернутых и резервных ядерных боеголовок. С такой оценкой выступили на страницах журнала Bulletin of Atomic Scientists (номер за май-июнь) директор программы ядерной информации в Федерации американских ученых Ханс Кристенсен и его коллега Мэтт Корда.

По их данным, "из примерно 1750 оперативно развернутых боеголовок 1300 установлены на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР), 300 находятся на стратегических авиабазах на территории США, 150 тактических ядерных зарядов на бомбах - на базах в Европе". Еще около 2050 боеголовок числятся в резерве и хранятся на складах. Они могут быть в случае необходимости достаточно быстро установлены на МБР, крылатых ракетах или бомбах. Кроме того, примерно 2385 боеголовок, также размещенных в хранилищах, "списаны и ожидают демонтажа" на предприятии Pantex в штате Техас.

В совокупности получается 6185 боезарядов, подчеркивают эксперты.

Ядерная триада

Как указывают Кристенсен и Корда, в ведении ВВС находятся 400 МБР шахтного базирования Minuteman III, на которых установлено по одному заряду мощностью 300 или 335 кт. Они несут боевое дежурство на базах Майно (штат Северная Дакота), Малмстром (штат Монтана) и имени Фрэнсиса Уоррена (штат Вайоминг). Еще 50 шахт - в резерве: в них незамедлительно могут быть размещены БР, если это потребуется.

Около 300 боеголовок мощностью от 5 до 150 кт предназначены для доставки до целей стратегическими бомбардировщиками B-2 (20 самолетов) и B-52 (87 самолетов). Каждый B-2 способен нести до 16 ядерных бомб, B-52 - до 20 крылатых ракет с ядерными зарядами. Еще примерно 500 резервных боеголовок для бомб и крылатых ракет хранятся на складе близ города Альбукерке (штат Нью-Мексико).

ВВС отвечают и за примерно 230 тактических зарядов мощностью от 0,3 до 50 кт для бомб B61 различных модификаций. 150 из них складированы на шести базах в пяти европейских странах-союзницах по НАТО - Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Остальные 80 размещены на территории США "для потенциального использования американскими истребителями-бомбардировщиками в целях оказания поддержки союзникам за пределами Европы, в частности в Северо-Восточной Азии", пишут Кристенсен и Корда.

В распоряжении ВМС находятся 14 стратегических субмарин класса Ohio, несущих по 20 БР Trident II. На каждой из этих ракет обычно устанавливается по 4-5 боеголовок мощностью от 90 до 455 кт. Согласно официальным данным, которые Вашингтон представил, выполняя свои обязательства по заключенному с Россией Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, США имеют 945 оперативно развернутых на БРПЛ боеголовок.

Свыше $1 трлн за 30 лет

Кристенсен и Корда напомнили о распространенном в январе нынешнего года докладе Бюджетного управления Конгресса США (БУК), в котором говорилось, что модернизация и обеспечение надежности ядерного оружия обойдутся стране в период с 2019 по 2028 год в $494 млрд. У имеющихся в распоряжении Пентагона ядерных боеголовок и средств их доставки "срок годности приближается к концу", и если США не хотят лишиться ядерного арсенала, то все его компоненты "должны быть модернизированы в грядущие два десятилетия", что потребует соответствующего финансирования, указали тогда аналитики БУК.

Предполагается, что из $494 млрд $234 млрд будет затрачено, в частности, на эксплуатацию, обслуживание и модернизацию стратегических средств доставки ядерного оружия - МБР, бомбардировщики, подлодки - и боеголовки. Еще $15 млрд пойдут на тактическое ядерное оружие и средства его доставки, $77 млрд - на содержание командных пунктов, систем связи и систем раннего предупреждения о ракетном нападении, $106 млрд - на комплекс лабораторий и производственных предприятий, которые обеспечивают деятельность, связанную с ядерным оружием.

В ноябре 2017 года БУК в другом докладе указало, что в течение следующих 30 лет на модернизацию и обеспечение сохранности ядерного арсенала может быть затрачено $1,2 трлн. В том числе, как полагают аналитики, на новые субмарины потребуется $313 млрд, на новые МБР - $149 млрд, на бомбардировщики - $266 млрд.