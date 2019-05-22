Трамп считает расследования вмешательства в выборы "попыткой свалить" президента

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отверг предположения Демократической партии в том, что занимается укрывательством правонарушений, и обвинил ее в "попытке свалить" президента.

"Мы не сделали ничего плохого. Эти люди хотели свалить нас - Республиканскую партию и президента", - заявил Трамп в ходе выступления в среду перед журналистами в Белом доме. "Все это [расследование вмешательства в выборы] является "попыткой свалить" президента США", - подчеркнул американский лидер. "Преступление было совершенно противоположной стороной. Мы посмотрим, чем все это закончится", - сказал глава Белого дома.

"Я не занимаюсь укрывательством правонарушений. Вы прекрасно это знаете", - подчеркнул Трамп.

Ранее в среду спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси провела встречу с конгрессменами-демократами, в ходе которой заявила, что Трамп занимается сокрытием информации. "Мы считаем, что никто не стоит выше закона, включая президента Соединенных Штатов, и мы считаем, что президент США занимается сокрытием", - сказала Пелоси. Она не уточнила, о каких именно сведениях идет речь.

18 апреля Министерство юстиции США обнародовало доклад по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Россией. Спецпрокурор при этом подчеркнул, что не может сделать однозначный вывод, создавал ли глава государства препятствия правосудию.

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.