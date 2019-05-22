"Альтернатива для Германии" отменяет празднование выборов в Европарламент из-за угроз

ТАСС, 22 мая. Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) вынуждена отменить празднование в Берлине выборов в Европарламент из-за угроз леворадикальных групп. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в среду на официальном сайте партии.

В нем сказано, что левые экстремисты в течение нескольких дней угрожали расправой семье арендодателя помещения, в котором должно было проходить празднование. В результате партии отказались предоставлять площадку.

"Крупнейшая оппозиционная партия в Бундестаге не может провести свой праздник в столице Германии из-за левых экстремистов, преследующих арендодателя", - приводятся в заявлении слова лидера АдГ Александера Гауланда. Он также призвал власти Берлина предоставить партии "адекватную защиту и место для партийного праздника".

Выборы в Европейский парламент пройдут в странах ЕС 23-26 мая.