Reuters: Хафтар заявил Макрону, что в Ливии пока нет условий для перемирия

ПАРИЖ, 22 мая. /ТАСС/. Командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар заявил президенту Франции Эмманюэлю Макрону об отсутствии условий для перемирия в стране и переходу к политическому диалогу. Об этом сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

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Хафтар подчеркнул, что готов ко "всеобъемлющему политическому диалогу", однако пока нет подходящих условий. Он также заверил, что ни он сам, ни его армия не получают выгоды от продажи нефти на востоке страны.

"Президент Республики попросил фельдмаршала Хафтара обеспечить защиту гражданского населения, а также работать над установлением перемирия и возобновлением политических переговоров", - говорится в заявлении Елисейского дворца, опубликованном позже по итогам встречи. Согласно документу, Макрон также напомнил Хафтару об "обязательствах, которые он брал на себя во время предыдущих международных конференций, в том числе во Франции, Италии и Объединенных Арабских Эмиратах". В частности, речь идет о создании переходного правительства, формировании единых государственных институтов и подготовке ко всеобщим выборам.

"Президент подтвердил приоритеты Франции в Ливии: борьба с террористическими группами, ликвидация организаций, промышляющих торговлей людьми, особенно связанных с нелегальной миграцией, и стабилизация Ливии в долгосрочной перспективе", - гласит заявление пресс-службы президентской администрации.

На прошлой неделе Agence France Presse сообщало о подготовке визита Хафтара во Францию. При этом 8 мая президент Франции встретился с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Сараджем.