НАТО продолжит военные контакты с начальником Генштаба ВС РФ

БРЮССЕЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс подтвердил намерение продолжить контакты с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Об этом он заявил в среду на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Военного комитета НАТО.

"Мы будем продолжать практику, которая была ранее. Со своей стороны я намерен в будущем продолжить этот диалог", - заявил он, отвечая на вопрос о планах встречи с Герасимовым.

Тод Уолтерс заступил на пост главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе 3 мая. На этом посту он сменил Кертиса Скапаротти, который занимал должность главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе с марта 2016 года по май 2019 года. Уолтерс ранее занимал пост командующего американских ВВС в Европе и Африке, принимал участие в операциях США в Ираке и Афганистане.

В 2018 году Герасимов и Скапаротти встречались трижды для обсуждения вопросов военной активности и транспарентности в Европе. Последняя такая встреча состоялась 12 декабря в Баку.