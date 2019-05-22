Главком НАТО: США сохранят союзнические отношения с Турцией несмотря на покупку С-400

БРЮССЕЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. США намерены сохранить союзнические отношения с Турцией несмотря на покупку Анкарой российских комплексов С-400. Об этом заявил в среду на пресс-конференции по итогам заседания Военного комитета НАТО главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса в Европе генерал Тод Уолтерс.

"Консультации продолжатся, мы ищем решение проблемы с С-400. США озвучили свое мнение, что они продолжат работать, чтобы поддерживать должные отношения с Турцией, которые существуют между двумя союзниками", - заявил он.

Ранее в среду 22 мая министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара направила военный персонал в Россию для прохождения обучения эксплуатации ЗРС С-400. Глава Минобороны Турции также заявил, что Анкара продолжает диалог с Вашингтоном касательно приобретения российских С-400, но в то же время готовится к введению санкций со стороны заокеанского партнера.

Акар рассказал и о новом предложении США по поставкам зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, что ведутся переговоры по их цене, передаче технологий и совместном производстве.

Группа американских конгрессменов, представляющих как демократов, так и республиканцев, 16 мая внесла на рассмотрение нескольких комитетов Палаты представителей Конгресса США резолюцию с призывом к "полному применению санкций" в отношении Турции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), а также к исключению Турции из программы создания истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 в случае приобретения Анкарой у России С-400.

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно каждой палатой Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Так законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе либо прислушаться к такого рода документам, либо проигнорировать их.