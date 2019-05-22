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Зеленский убежден, что в Раду будут избраны новые политики и при старой системе выборов

По словам президента Украины, "старые политики рассчитывают за деньги и гречку пролезть в Верховную раду"

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назвал провал рассмотрения в украинском парламенте проекта об изменении избирательного законодательства попыткой "старых политиков" удержаться у власти. Об этом сказано в обращении президента в Facebook.

"Старые политики выбрали старую систему, поскольку только она дает им шанс продолжить политическую жизнь. Они рассчитывают за деньги и гречку пролезть в Верховную раду. Но я убежден, что они ошибаются", - сказано в заявлении.

Зеленский заявил, что даже в мажоритарных округах граждане изберут новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле.

Верховная рада в среду на внеочередном заседании, созванном по инициативе нового президента Владимира Зеленского, отказалась рассматривать внесенные им два законопроекта об изменениях в избирательной системе. Достаточного количества голосов для внесения документов на рассмотрение парламента не набралось. Текст предложенных Зеленским изменений в избирательный кодекс включал снижение проходного барьера в парламент с 5% до 3%, а также переход от пропорционально-мажоритарной системы выборов к исключительно пропорциональной.

В минувший вторник, 21 мая, Зеленский издал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначении внеочередных выборов в парламент 21 июля. Однако этот указ пока еще не был опубликован в прессе.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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