Саммит НАТО пройдет 3-4 декабря в Лондоне

БРЮССЕЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Саммит глав государств и правительств государств НАТО пройдет 3-4 декабря в Лондоне, на нем альянс отметит свое 70-летие. Об этом говорится в распространенном в среду в Брюсселе заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Я счастлив сообщить, что саммит лидеров альянса пройдет 3-4 декабря в Лондоне для празднования 70-й годовщины основания альянса. Я уже обсудил приготовления к саммиту с премьер-министров Великобритании Терезой Мэй, я поблагодарил Великобританию за готовность провести эту встречу, - заявил он. - В 1949 году Великобритания была одной из 12 стран-основательниц НАТО. Лондон был местом, где находилась наша первая штаб-квартира, поэтому это подходящее место для глав государств и правительств для обсуждения будущего альянса", - заявил он.

Он пообещал, что лидеры альянса обсудят современные вызовы и планы сделать НАТО "столпом стабильности в грядущие годы".