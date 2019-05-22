Болтон: США строят ледоколы для обеспечения постоянного присутствия в Арктике

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. США намерены наращивать число кораблей ледового класса, способных обеспечивать круглогодичное присутствие в Арктике с тем, чтобы противостоять России и Китаю в этом регионе. Об этом заявил в среду помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на церемонии выпуска в Академии Береговой охраны США в Нью-Лондоне (штат Коннектикут). Его выступление транслировала телевизионная служба агентства Reuters .

"США - арктическая держава, имеющая долговременные интересы в этом регионе, - подчеркнул помощник президента по национальной безопасности. - Как и все наши союзники и партнеры, США хотят, чтобы Крайний север был районом, где низок уровень международной напряженности, где ни одна из стран не пытается оказывать давление на другую с помощью наращивания военной мощи или экономической эксплуатации. И хотя мы поощряем экономическое развитие региона с участием международного сообщества, мы должны обеспечить арктическим державам контроль над Арктикой. В качестве военнослужащих Береговой охраны США вы будете помогать противодействовать растущему военному присутствию России в Арктике, а также незаконным претензиям Китая на статус близкой к Арктике державы".

"В скором времени с помощью нового корабля Береговой охраны мы подтвердим лидирующие позиции США в Арктике - регионе, которому должное время не уделялось необходимого внимания, - заявил он. - Это будет первый из кораблей арктического класса, с помощью которых президент хочет восстановить наш флот. Получив в свое распоряжение новые средства, Береговая охрана США сможет обеспечить круглогодичное присутствие в арктическом регионе".

В настоящее время США располагают тяжелым ледоколом Polar Star 1976 года постройки и средним ледоколом Healy, спущенном на воду в 2000 году. Согласно данным, размещенным на сайте Береговой охраны США, планируется строительство еще трех кораблей ледового класса, первый из которых должен был готов к 2023 году.