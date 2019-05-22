Главком НАТО: военная поддержка США для Украины будет заключаться в обучении военных

БРЮССЕЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Военная поддержка, которую США будут предоставлять Украине, будет заключаться в обучении ее военных. Об этом заявил в среду на пресс-конференции по итогам заседания военного комитета НАТО главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса в Европе американский генерал Тод Уолтерс.

"Что касается поддержки Украины со стороны США, то мы будем продолжать сильное сотрудничество в сфере обучения, которое у нас было в последние годы. Оно будет продолжаться и расширяться, чтобы позволить Украине обеспечивать оборону своей суверенной территории", - заявил он.

Начальники генштабов НАТО на полях заседания военного комитета альянса провели встречу с экс-начальником Генштаба Украины Виктором Муженко, уволенным во вторник с этой должности указом нового президента Украины Владимира Зеленского. Факт проведения встречи с генералом без полномочий в Брюсселе комментировать не стали.