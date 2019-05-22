Telegraph: Мэй отказалась обсуждать Brexit с членами британского правительства

ЛОНДОН, 22 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказалась обсуждать с членами правительства свое решение о предоставлении британскому парламенту права высказаться относительно идеи проведения повторного референдума по вопросу выхода страны из Евросоюза. Как информировала в среду газета The Daily Telegraph, британский премьер не стала принимать в своей лондонской резиденции министра внутренних дел Саджида Джавида, главу МИД Джереми Ханта и министра по делам Шотландии Дэвида Манделла, которые выразили желание встретиться с ней для обсуждения кризисной ситуации с Brexit.

Глава британского правительства столкнулась с серьезным давлением со стороны кабинета министров и депутатов возглавляемой ею Консервативной партии, которые предпринимают попытки сместить ее с занимаемой должности в преддверии назначенных на 23 мая выборов в Европарламент, которые, как ожидается, обернутся крахом для тори. Рост недовольства министров и парламентариев во многом связан с тем, что Мэй сильно смягчила свою позицию по Brexit с целью заполучить поддержку со стороны представленных в Палате общин партий. Она необходима премьеру для принятия соглашения об условиях выхода страны из ЕС.

Мэй во вторник представила "новую и улучшенную сделку" о Brexit, в которую были включены 10 пунктов в виде послаблений для реализации намеченного плана Мэй по осуществлению выхода страны из Евросоюза. В частности, глава британского правительства пообещала, что депутаты получат право высказаться по вопросу проведения повторного референдума по вопросу Brexit, однако для этого им придется сначала одобрить достигнутое в ходе переговоров с Брюсселем соглашение.