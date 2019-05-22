СМИ: премьер Словакии в начале июня посетит Россию

БРАТИСЛАВА, 22 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини через две недели посетит с визитом Россию. Об этом сообщила газета Pravda со ссылкой на источник.

"Визит запланирован на 5 и 6 июня, - заявил источник. - Главной темой переговоров будет транзит российского газа. Речь пойдет о перспективе сохранения транзита из России на Украину и далее через территорию Словакии".

Словакия обеспокоена реализацией планов проекта газопровода "Северный поток - 2". В Братиславе опасаются возможности лишиться доходов от транзита российского газа в государства Центральной и Западной Европы. В 2017 они составили €760 млн.

Срок действия договора между "Газпромом" и украинской компанией "Нафтогаз" о транзите российского газа в ЕС истекает 31 декабря текущего года. Словацкие власти обеспокоены, что после этой даты объемы транзита через территорию республики сократятся на две трети.

"Премьер [Пеллегрини] хочет добиться, чтобы транзит остался на приемлемом [для Словакии] уровне", - сказал источник газеты.