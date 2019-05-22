Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему украинское гражданство

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство. Об этом сообщил в среду адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий в Facebook.

"Подал на имя президента Владимира Зеленского обращение Саакашвили относительно восстановления справедливости и возвращения украинского гражданства", - сообщил адвокат.

Он разместил копию обращения экс-президента Грузии. "Мне не нужны от вас должности и преференции. Но у вас как гаранта конституции есть возможность защитить мои права и восстановить справедливость", - написал Саакашвили. Он отметил, что если у президента есть сомнения о целесообразности возвращать ему гражданство, то он может дать распоряжение главе погранслужбы о том, что экс-глава Грузии имеет право въехать на Украину, чтобы в последующем защитить свои права в суде.

В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, в декабре 2015 года было прекращено его грузинское гражданство. 26 июля 2017 года Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. 12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в Киеве, а затем выдворен в Польшу. Там он заявил, что не оставит попыток вернуться на Украину. Государственная пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.