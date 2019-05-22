Для Береговой охраны Канады построят 18 кораблей

ОТТАВА, 22 мая. /ТАСС/. Для канадского флота Береговой охраны будет построено 18 кораблей, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время поездки в Ванкувер (провинция Британская Колумбия).

"Занимаясь обновлением флота Береговой охраны, мы заботимся о том, чтобы у нее были корабли для выполнения возложенной на нее важной работы", - цитирует премьера его пресс-служба. Трюдо подчеркнул, что власти страны "возрождают канадскую морскую отрасль" и "создают хорошие рабочие места для среднего класса".

Стоимость контракта составит 15,7 млрд канадских долларов ($11,7 млрд). Его выполнение поручено судостроительным компаниям Seaspan's Vancouver Shipyards и Irving Shipbuilding, причем первая построит 16 из 18 кораблей. О сроках выполнения контракта не сообщается.

В 2015 году правительство Канады сообщило, что намерено потратить на модернизацию и обновление ВМС страны более 40 млрд канадских долларов (около $30 млрд). Программа включает в себя модернизацию всех фрегатов и подводных лодок, а также поставки флоту самых современных типов кораблей, таких как суда поддержки нового поколения и арктические патрульные корабли.

Береговая охрана Канады не является частью ВМС страны.