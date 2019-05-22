Бойко назвал срыв изменения закона о выборах попыткой "партии войны" удержаться у власти

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Провальное рассмотрение в Верховной раде инициатив президента Украины Владимира Зеленского об изменении избирательной системы свидетельствует о попытке старого режима удержаться во власти из последних сил. Такое мнение высказал в среду основатель украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.

"Провал голосования за изменение избирательной системы - это результат сопротивления старого режима, его жалкие потуги ухватиться за власть из последних сил", - сказано в сообщении партии. По мнению политика, сохранив действующую (смешанную) систему выборов в Раду, представители уходящего режима, "партии войны", хотят "за гречку" купить места в будущем парламенте".

"Мы уверены, что коррупционеров и дельцов от политики ждет сокрушительное поражение на выборах. Главная задача сегодня - обеспечить прозрачность и гражданский контроль над избирательным процессом", - сказал Бойко.

Верховная рада в среду на внеочередном заседании, созванном по инициативе Зеленского, отказалась рассматривать внесенные им два законопроекта об изменениях в избирательной системе. Достаточного количества голосов для внесения документов на рассмотрение парламента не набралось. Текст предложенных Зеленским изменений в избирательный кодекс включал снижение проходного барьера в парламент с 5% до 3%, а также переход от пропорционально-мажоритарной системы выборов к исключительно пропорциональной.

Зеленский в среду заявил, что на внеочередных выборах и при существующей системе в мажоритарных округах граждане изберут новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле.