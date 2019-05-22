Украина направила письмо-разъяснение в СБ ООН по закону о языке

"Владимир Ельченко направил председателю Совета Безопасности письмо относительно закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и аргументацию о том, почему этот закон не относится в повестке дня Совбеза ООН", - говорится в сообщении миссии Украины в ООН в Twitter в среду.

В сообщении также отмечается, что письмо будет опубликовано в ООН как официальный документ Совета Безопасности.

Верховная рада 25 апреля приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", 15 мая его подписал президент Украины Петр Порошенко. Документ предусматривает, что граждане страны будут обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.

США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия 20 мая заблокировали инициированное Россией экстренное заседание СБ ООН в связи с принятием на Украине закона о языке. За проведение такого заседания выступали Россия, Китай, ЮАР, Доминиканская Республика и Экваториальная Гвинея.