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Политический кризис в Венесуэле

В Каракасе заявили, что задержанный вице-спикер парламента лишен связи с внешним миром

Речь идет об Эдгаре Самбрано

КАРАКАС, 22 мая. /ТАСС/. Эдгар Самбрано, находящийся под стражей первый вице-спикер Национальной ассамблеи [однопалатного парламента] Венесуэлы, полностью лишен связи с внешним миром. Его адвокаты, родственники и коллеги до сих пор не смогли с ним пообщаться, заявила в среду глава парламентского комитета по внутренней политике Деннис Фернандес.

"Мы даже не знаем, как назвать ситуацию, в которой оказался наш вице-спикер, местонахождение которого уже 15 дней не знает никто в Венесуэле, в том числе его родственники и друзья", - сказала Фернадес в эфире телеканала TVV. Она добавила, что в аналогичной ситуации находится Хильбер Каро, еще один депутат Национальной ассамблеи. Он был взят под стражу 26 апреля. Самбрано был задержан сотрудниками Боливарианской службы национальной разведки 8 мая.

30 апреля на стороне лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, вместе с которым находился Самбрано, выступила группа военных, после чего в стране возобновились масштабные антиправительственные выступления. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, пострадали несколько сотен человек, пятеро погибли. По данным неправительственных организаций, в ходе протестов были задержаны почти 340 человек.

Теги
ВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеГуайдо, Хуан
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