Представитель Зеленского раскритиковал правительство Украины за непрозрачность решений

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус подверг критике правительство страны за непрозрачность принятия решений на заседаниях. Об этом он написал в среду в Facebook.

"Это было немного странное заседание кабинета министров, когда одним пакетом проголосовали за решения, которых не было в повестке дня и даже не были озвучены", - сообщил он. Герус заявил, что правительством рассматривался пакет правительственных решений в сфере энергетики, которые касаются введения нового рынка электроэнергии.

"Некоторые решения, очевидно, содержат дискриминационные нормы, ставящие государственные компании в худшие условия, а частные энергетические компании получают привилегированное положение", - заявил представитель Зеленского. По его словам, кабмин утвердил перечень документов, которые еще не прошли проверку Антимонопольным комитетом, а на некоторые решения были получены жалобы от иностранных компаний.

Герус впервые присутствовал на заседании правительства в качестве представителя главы государства, однако, с его слов, у него так и не было возможности выступить.