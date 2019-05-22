В КСИР заявили, что Иран контролирует движение кораблей США в Персидском заливе

ТАСС, 22 мая. Военно-морские силы Ирана пристально следят за передвижениями враждебных кораблей, прежде всего США, вошедших в Персидский залив, и готовы к отражению любой вооруженной провокации. Об этом говорится в распространенном в среду телеканалом Al Alam заявлении командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР). "Весь район к северу от Ормузского пролива находится под иранским контролем", - подчеркивается в документе.

В нем отмечается, что "США, которые уже не раз терпели позорные поражения в регионе, пытаются устроить сейчас там хаос и вызвать иранофобию в соседних арабских странах".

"Перед лицом нового заговора мы заверяем иранский народ, что его доблестные сыны в вооруженных силах дадут молниеносный и сокрушительный ответ на любую провокацию", - указывается в заявлении командования КСИР.

Ранее поступила информация о том, что ВМС Ирана направят в международные воды отряд военных кораблей во главе с корветом Bayandor для обеспечения безопасности морских путей и противодействия пиратству.

Политическая конфронтация между Ираном и США привела к резкому обострению обстановки в Персидском заливе после решения Вашингтона направить туда ударную группу ВМС в качестве сигнала Тегерану. Позднее было объявлено, что к этой группе присоединятся батарея зенитных ракетных комплексов Patriot и военно-транспортный корабль USS Arlington. Как сообщили в Пентагоне, подобный шаг является "ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов".