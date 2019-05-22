Глава МИД Колумбии: уход Мадуро позволит справиться с миграционным кризисом в регионе

БОГОТА, 22 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо в среду заявил, что уход с политической арены президента Венесуэлы Николаса Мадуро позволит разрешить миграционный кризис, от которого страдает Колумбия и другие страны региона в связи с миграцией венесуэльских граждан.

"Решение миграционного кризиса связано с созданием условий, которые позволят покончить с диктаторским режимом [Николаса] Мадуро", - сказал министр журналистам во время пресс-конференции. Он призвал международное сообщество "усилить политические действия и санкции в отношении режима [Мадуро]".

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в Twitter отметил, что Богота делает выпады в сторону Каракаса, чтобы "отвлечь общественное мнение" от внутренних проблем.

Венесуэла на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Согласно оценкам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции, республику покинули уже более 3,4 млн человек. Международный валютный фонд в своем апрельском докладе прогнозирует уровень инфляции в Венесуэле в 2019 и 2020 годах на уровне 10 млн процентов.