Президентская партия "Слуга народа" выбрала своей идеологией либертарианство

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Концепция либертарианства будет лежать в основе идеологии президентской партии "Слуга народа". Об этом сообщил представитель главы государства Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук.

"В основе идеологии нашей партии лежит идеология либертарианства", - сказал он в интервью украинскому изданию "Левый берег", опубликованном в среду. При этом на вопрос о том, знает ли президент, что это такое, Стефанчук ответил: "Мы с этого начали формировать наши с ним отношения - либеральная модель экономики, либеральная модель отношений с соответствующими национальными особенностями".

При этом представитель Владимира Зеленского пояснил, что основная миссия партии будет состоять в том, чтобы "сломать систему и предложить новую модель экономики, где государство становится сервисом, предлагает иное качество предоставления услуг, запускает частные инициативы во все сферы, где существует судебная защита любой инициативы, куда придет инвестор".

Партия "Слуга народа" была зарегистрирована в декабре 2017 года. Ее название совпадает с названием комедийного сериала про учителя истории, который становится президентом страны. Главную роль в картине исполняет Зеленский. Осенью 2018 года партию возглавлял Иван Баканов, который также являлся руководителем компании по производству развлекательного контента "Студии Квартал 95".

Ранее 22 мая заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка допустил, что советник Зеленского Дмитрий Разумков может возглавить партию. По последним опросам, ее готовы поддержать до 40% избирателей.