WSJ: адвокату, защищавшему экс-порноактрису в тяжбе с Трампом, предъявили новые обвинения

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Федеральная прокуратура Нью-Йорка выдвинула обвинения в незаконном обогащении адвокату Майклу Авенатти, который ранее представлял интересы экс-порноактрисы Стефани Клиффорд в судебном разбирательстве с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal.

По мнению прокуратуры, Авенатти использовал поддельные документы, чтобы заключить сделку, связанную с публикацией мемуаров Клиффорд, в которой она рассказывает о якобы имевшей место интимной связи с Трампом. Согласно условиям сделки, подопечная Авенатти, также известная под псевдонимом Сторми Дэниелс, должна была получить $300 тыс. Позднее он сам якобы использовал часть этой суммы на личные и деловые расходы, выплатив Клиффорд лишь половину. Авенатти свою вину не признал, о чем сообщил в Twitter.

"Никакие денежные средства, связанные с госпожой Дэниелс, не были незаконно присвоены или использованы. Она получила юридические услуги на миллионы долларов, мы потратили огромные суммы на [сопутствующие] расходы. Она заплатила лишь $100 за все, что получила. С нетерпением жду, когда жюри присяжных выслушает доказательства", - написал адвокат.

Ранее жюри присяжных в американском штате Калифорния признало имеющиеся у властей улики достаточными для предъявления новых обвинений Авенатти, которому инкриминируется кража миллионов долларов из средств его клиентов, уклонение от уплаты налогов, мошенничество в банковской сфере. Адвокату может грозить пожизненное тюремное заключение.

В конце марта Авенатти был арестован в Нью-Йорке. Тогда ему предъявили обвинения в попытках вымогательства около $25 млн у компании Nike. Адвокат якобы угрожал раскрыть информацию, которая нанесла бы ущерб репутации компании. Позже юрист был освобожден под залог в размере $300 тыс.

Авенатти получил известность как адвокат, защищающий интересы Клиффорд, которая утверждала, что около 10 лет назад вступала с Трампом в интимную связь. Она обратилась в суд, требуя признать недействительным соглашение, обязывавшее ее в обмен на $130 тыс. хранить в тайне информацию о предполагаемой внебрачной связи с Трампом. Клиффорд также подавала отдельный иск, в котором обвинила Трампа в распространении порочащих ее сведений, однако суд его отклонил.