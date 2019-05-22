Власти Никарагуа амнистируют участников антиправительственных выступлений

МЕХИКО, 22 мая. /ТАСС/. Амнистия осужденных за участие в антиправительственных выступлениях пройдет в Никарагуа в ближайшие недели. Об этом говорится в программе правительства страны, которую в среду обнародовала делегация, участвующая в переговорах с представителями оппозиции.

"Окончательное освобождение не позднее 18 июня 2019 года всех выпущенных из исправительных учреждений, которые находятся со своими семьями или под домашним арестом, - сказано в тексте. - Тех, кто до сих пор находится в местах лишения свободы".

Власти также прекратят судебные разбирательства в отношении участников протестов, покинувших страну, и будут способствовать добровольному возвращению соотечественников на родину, предоставляя им "полные гарантии безопасности". Правительство призвало международное сообщество "снять санкции и прекратить угрожать новыми мерами, которые негативно влияют на гуманитарное, экономическое и социальное развитие народа Никарагуа".

Во вторник большинство членов Организации американских государств призвали власти Никарагуа освободить всех заключенных, задержанных за участие в антиправительственных демонстрациях в апреле прошлого года. Ранее из тюрем были освобождены более 200 человек, которых оппозиция считает политическими заключенными. При этом, по оценкам политических противников правительства, за решеткой находятся еще свыше 800 участников протестов.

Ситуация в стране

В Никарагуа в середине апреля 2018 года начались антиправительственные выступления, поводом для которых послужила реформа системы социального страхования. Вскоре после начала манифестаций, сопровождавшихся насилием и гибелью людей, президент Даниэль Ортега объявил об отмене нововведений, однако тогда это не привело к быстрой нормализации ситуации. В обнародованном в конце августа того же года докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека указывалось, что жертвами насилия в стране стали порядка 300 человек, еще две тысячи пострадали.

В мае 2018 года в Никарагуа начался диалог властей с оппозицией, нацеленный на установление мира, посредником в нем выступила католическая церковь. Переговорный процесс неоднократно прерывался и возобновлялся, однако до сих пор не принес ощутимых результатов.