СМИ: боевики использовали беспилотники для удара по электростанции в провинции Хама

ТАСС, 22 мая. Бандформирования, нарушившие режим прекращения огня, нанесли в среду удары по теплоэлектростанции в населенном пункте Зара к югу от провинциального центра Хама (220 км от Дамаска) и вывели ее из строя. Как передало агентство SANA, боевики использовали при атаке беспилотники, электростанции нанесен значительный материальный урон.

Атака на региональную ТЭЦ, которая питает электроэнергией пять провинций на севере и северо-западе Сирии, последовала за вооруженной вылазкой бандформирований на участке фронта между населенными пунктами Эль-Масасна и Хамамият на севере провинции.

Ранее террористы из экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) и формирования оппозиционного "Фронта национального освобождения" атаковали армейские позиции в районе Кафр-Набуда и попытались вернуть под контроль этот город, освобожденный в начале мая сирийскими военнослужащими.

Как сообщили в Минобороны РФ, в операции участвовали до 500 боевиков, семь танков, четыре боевые машины пехоты, около 30 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и два автомобиля со взрывчаткой, управляемые террористами-смертниками. При отражении нападения правительственные силы уничтожили свыше 150 боевиков.