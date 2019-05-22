CNN: между Помпео и Болтоном нарастает напряженность

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /ТАСС/. Ожесточенное соперничество за влияние на американский внешнеполитический курс возникло между госсекретарем Майклом Помпео и помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, напряженность между ними возрастает на фоне проблем Вашингтона с Ираном, КНДР и Венесуэлой. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на четыре источника в администрации Соединенных Штатов.

По их данным, напряженность между двумя "ястребами" обусловлена не разницей в подходах к внешней политике, а в стиле исполнения должностных обязанностей. Так, расчетливость помощника президента США по национальной безопасности вызывает у госсекретаря откровенное раздражение и подозрения в попытке узурпировать его полномочия главы внешнеполитического ведомства. У одного из источников телекомпании создалось впечатление, что "Джон Болтон разыгрывает из себя госсекретаря" и слишком часто прибегает к Twitter, чтобы обозначить свою позицию по той или иной актуальной теме внешней политики.

Согласно публикации, растущая напряженность между Помпео и Болтоном проявляется на совещаниях Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме. "Имеются разногласия, и это становится заметно", - отметил один из источников телекомпании. Остальные источники уверяют, что пока до открытого противостояния не дошло.

Как пишет CNN, Помпео более осторожен в официальных заявлениях и старается быть дипломатичным в стремлении достичь консенсуса на заседаниях СНБ. Болтон же афиширует свои заявления, но при этом склонен прибегать к неформальным подходам и личным связям, чтобы ограничить круг лиц, принимающих важнейшие решения на основе полной информации. Болтон принципиально отказывается подчиняться бюрократическим схемам и открыто выражает свою позицию, даже если она не совпадает с линией Госдепартамента и его руководителя. Кроме того, помощник по национальной безопасности при возможности избегает длительных совещаний на уровне старших должностных лиц правительства, предпочитая краткие, неформальные встречи с президентом США и ключевыми членами СНБ.

Как передают источники телекомпании, госсекретарь испытывает раздражение в связи с некоторыми ухищрениями помощника по нацбезопасности. В частности, Болтон, пользуясь личными связями в ЦРУ, получает более свежую агентурную информацию непосредственно перед совещаниями с Трампом, посвященным Ирану и КНДР. Это приводит к тому, что на совещаниях Болтон выглядит больше в теме, чем Помпео, хотя именно последнему принадлежит основная заслуга в обеспечении начала переговоров с Пхеньяном и проведения саммита США - КНДР. "Склонность Джона брать все на себя ущемляет Помпео", - резюмировал источник из Белого дома.