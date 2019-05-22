Госдепартамент пригрозил крайне негативными последствиями поставок С-400 в Турцию

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Госдепартамент США в среду пригрозил "весьма реальными и крайне негативными последствиями" поставок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию. С такими словами выступила в среду руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус на брифинге для журналистов.

"Мы несомненно готовы сотрудничать с ними [Турцией] и продолжаем обсуждать наши опасения по поводу этой покупки [C-400], в случае которой будут весьма реальные и крайне негативные последствия", - отметила дипломат.