NYT: суд постановил, что банки вправе раскрыть демократам в Конгрессе финансы Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /ТАСС/. Суд Южного округа штата Нью-Йорк в среду отклонил иск президента США Дональда Трампа, членов его семьи и группы компаний Trump Organization. Они просили наделить Deutsche Bank и другие банки правом не передавать Конгрессу информацию об их финансах, сообщила газета The New York Times.

В среду в суде состоялось слушание при участии истцов и представителей двух комитетов нижней палаты Конгресса. Председательствовавший судья Эдгардо Рамос высказал мнение о том, что Трамп, члены его семьи и Trump Organization вряд ли добьются своего в случае повторного судебного разбирательства по данному вопросу.

Иск был нацелен на то, чтобы заблокировать исполнение повесток, направленных финансовым учреждениям из спецкомитета по разведке и комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса. В обоих комитетах председательствуют демократы - Адам Шифф и Максин Уотерс. "Повестки были выписаны, чтобы извести президента Дональда Трампа, подвергнуть досмотру все аспекты его личных финансов, деловых предприятий, приватной информации о президенте и его семье, а также чтобы вынюхать все, чем можно нанести ему политический ущерб", - приводила газета The Hill в апреле выдержку из искового заявления.

Как сообщала The New York Times, американские законодатели рассчитывают выявить связи между Трампом и представителями России. Запросы о предоставлении информации были направлены в Deutsche Bank, Citigroup, Bank of America и JPMorgan Chase. В марте The New York Times сообщила, что Deutsche Bank предоставил Трампу за несколько лет кредиты на сумму свыше $2 млрд. Это произошло до избрания Трампа президентом.