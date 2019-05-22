Times: Мэй объявит об отставке 24 мая на фоне разногласий с правительством по Brexit

ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявит о своей отставке 24 мая в связи с непринятием правительством ее позиции по вопросу осуществления выхода страны из Евросоюза. С таким утверждением выступила в четверг газета The Times со ссылкой на источники в кабинете министров.

По данным издания, британский премьер может объявить об уходе со своего поста после назначенной на пятницу встречи с Грэмом Брейди, главой Комитета 1922, объединяющего рядовых парламентариев-тори и определяющего вопросы выбора или смены лидера партии.

По информации Би-би-си и газеты The Daily Telegraph, многие сторонники премьер-министра отказали ей в поддержке после того, как она пообещала во вторник депутатам, что те смогут проголосовать за проведение второго референдума по Brexit в случае, если поддержат сделку с ЕС. По информации источников Би-би-си в правительстве, это вызвало настоящий шок у некоторых министров, так как на заседании кабмина по теме Brexit такая возможность не была одобрена.

Ряд министров, включая главу МВД Саджида Джавида, главу МИД Джереми Ханта и министра по делам Шотландии Дэвида Манделла, попытались лично донести до Терезы Мэй свою позицию, запросив в среду вечером встречи с премьер-министром. Однако она не стала встречаться с ними. Под конец дня о своей отставке в связи с непринятием курса правительства по вопросу "развода" с ЕС заявила Андреа Лидсом, лидер Палаты общин, а по сути - представитель Мэй в нижней палате парламента. Телеканал Sky News предположил, что эта отставка может представлять собой смертельный удар для премьерства Мэй.

В целом все без исключения британские газеты сходятся во мнении, что премьер-министр полностью утратила контроль над ситуацией и не исключают, что счет времени ее пребывания на посту лидера консерваторов и правительства пошел на часы.