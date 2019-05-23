WP: в Евросоюзе не фиксируют вмешательства России в выборы

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Страны ЕС в преддверии выборов в Европейский парламент не фиксируют свидетельств вмешательства в избирательный процесс со стороны России, однако вместо этого растет обеспокоенность по поводу влияния со стороны Вашингтона, которое может исказить результаты голосования. Это утверждается в опубликованной в среду статье в газете The Washington Post.

"За несколько дней до ключевых выборов в Европейский парламент политики, спецслужбы и компании в сфере социальных медиа, напряженно ожидавшие агрессивного информационного потока со стороны России, оказались удивлены, поскольку ничего этого, судя по всему, не произошло", - пишет издание.

"Тем временем поддержка ультраправых лидеров в Европе со стороны президента [США Дональда] Трампа и его союзников дает центристам новый повод для беспокойства - речь идет о возможном искажающем влиянии Соединенных Штатов", - отмечает газета. По ее данным, многие политики в ЕС выражали тревогу по поводу поведения официальных представителей США в этих странах, например, посла в Берлине Ричарда Гренелла, выступившего с критикой миграционной политики канцлера ФРГ Ангелы Меркель и ставившего в пример австрийского канцлера Себастьяна Курца. Местные комментаторы отмечали, что тем самым он фактически подрывал авторитет главы германского правительства. Как подчеркивает The Washington Post, послы США в европейских странах позволяют себе открыто занимать политически ангажированную позицию, чего якобы не наблюдалось при предыдущих администрациях.

"Кроме того, европейские политики обеспокоены потоками денежных средств, источником которых являются ультраконсервативные активисты из США, оплачивавшие лоббистские кампании и другую политическую деятельность, связанную с темами миграции и однополых браков", - утверждает газета. По ее данным, речь идет о сумме в $50 млн за последние по меньшей мере десять лет.

Кроме того, тревогу, как отмечает издание, вызывает деятельность бывшего советника и главного политического стратега президента США Дональда Трампа Стивена Бэннона, активно контактирующего с представителями крайне правого политического фланга в ЕС. Он был советником Трампа с 20 января по 18 августа 2017 года, но вышел в отставку из-за разногласий в американской администрации, вызванных состоявшейся в городе Шарлотсвилле 11-12 августа 2017 года политической акцией крайне правых сил США.

Выборы в Европарламент пройдут 23-26 мая во всех 28 странах Евросоюза, включая Великобританию.