WP: Тиллерсон рассказал в Конгрессе, что Путин лучше Трампа подготовился к первой встрече

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Российский президент Владимир Путин лучше американского лидера Дональда Трампа подготовился к первой личной встрече глав двух государств, которая состоялась 7 июля 2017 года в рамках саммита Группы двадцати в Гамбурге. Об этом рассказал бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон законодателям во вторник на закрытых слушаниях комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, сообщила в среду газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в законодательном органе.

Как отмечает издание, Путин "поставил американского лидера в невыгодное положение во время их первой личной встречи". Американская сторона ожидала, что переговоры в 2017 году будут короче, сообщили источники газеты, но они "переросли в охватившую проблемы мирового масштаба сессию продолжительностью два часа, включающую обсуждение ряда геополитических вопросов".

"Мы провели много времени в разговоре о том, как Путин использовал каждую возможность, чтобы добиться того, чего он хотел, - рассказал источник The Washington Post. - Расхождение в подготовке привело к неравным условиям".

Опубликуют стенограмму?

"Мы считаем, что выступление Тиллерсона лучше всего говорит само за себя, и надеемся, что наш председатель-демократ [Элиот Энгел] вскоре представит общественности полную стенограмму заседания", - цитирует издание свой источник.

По его словам, бывший госсекретарь воздерживался от открытого оскорбления президента, но на определенные вопросы он не смог ответить. Бывший глава Госдепартамента подчеркнул, что они с Трампом преследовали общую цель, но не разделяли одну и ту же "систему ценностей". Когда его попросили описать эту "систему ценностей" президента, Тиллерсон ответил: "Я не могу".

Экс-госсекретарь рассказал, что советник и зять американского лидера Джаред Кушнер не следовал традиционным дипломатическим процедурам, что затрудняло понимание того, как он вел переговоры с мировыми лидерами.

Рекс Тиллерсон вступил в должность госсекретаря 20 января 2017 года после более 40 лет работы в нефтяной компании ExxonMobil. С лета 2017 года в американских СМИ стала появляться информация о недовольстве президента США госсекретарем ввиду серьезных разногласий по КНДР, Ирану и признанию Иерусалима столицей Израиля. 13 марта 2018 года Трамп объявил об увольнении Тиллерсона.

The Washington Post в январе утверждала, что Трамп тщательно скрывал от членов администрации детали своих первых переговоров с Путиным, которые состоялись летом 2017 года в Гамбурге на полях саммита G20. По версии издания, после этой встречи президент США забрал себе записи переводчика, присутствовавшего на ней, и велел не распространяться об этом. Это, по данным источников The Washington Post, стало известно после того, как один из советников Трампа в Белом доме и высокопоставленный представитель Госдепартамента запросили у переводчика информацию о встрече двух лидеров, но получили отказ.

Первая встреча Путина с Трампом состоялась в июле 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге. Первый же саммит лидеров РФ и США прошел в июле 2018 года в Хельсинки. Ожидалось, что президенты двух стран встретятся также в Буэнос-Айресе на саммите G20 (30 ноября - 1 декабря 2018 года), однако в последний момент Трамп решил отказаться от контакта в связи с инцидентом в Керченском проливе. Тем не менее Путин и Трамп провели краткий разговор на полях форума.