Жителя США арестовали за пост в приложении с намерением взорвать башню Trump Tower

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /ТАСС/. Житель штата Нью-Джерси был арестован в среду за попытку оказать материальную поддержку палестинскому движению ХАМАС и размещение в приложении Instagram записи о желании подорвать небоскреб Trump Tower в Нью-Йорке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства юстиции США.

Согласно данным Минюста, ФБР в аккаунте хостинга YouTube 20-летнего Джонатана Се обнаружило видео с пропагандой войны в Сирии, ливанского шиитского движения "Хезболлах", йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы), а также записи с выражением поддержки президента Сирии Башара Асада, покойного иракского лидера Саддама Хусейна и КНДР. "20 апреля 2019 года ФБР во время наблюдения заметило Се около здания Trump Tower в Нью-Йорке. Вскоре после этого, согласно записям в Instagram Се разместил две фотографии в своем аккаунте: одну со словами "Я хочу подорвать Trump Tower поверх изображения здания и вторую со словами "Следует ли мне подорвать Trump Tower", - говорится в сообщении.

Как пояснил Минюст США, последний снимок представлял собой опрос общественного мнения, обращенный к пользователям Instagram. В этом же приложении с элементами социальной сети молодой человек выражал желание взорвать диппредставительство Израиля в Нью-Йорке.

Согласно сообщению Минюста, Се в случае признания виновным в оказании материальной поддержки ХАМАС, которое США считают террористической организацией, грозит максимум 20 лет тюрьмы и штраф в $250 тыс. Американские власти инкриминируют арестованному два таких случая. В декабре прошлого года Се электронным путем перечислил $100 человеку, которого он считал членом группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС), а в апреле текущего года в качестве наглядного пособия показал, как перевести ХАМАС пожертвование биткойнами. Сумма перевода составила $20.