СМИ: дело Бутиной станет примером того, как СМИ и политики США потерпели полный провал

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Дело осужденной в США россиянки Марии Бутиной станет для будущих поколений примером того, как американские СМИ, правоохранительные органы и политики потерпели полный провал. Такое мнение приводится в статье, опубликованной в среду на сайте журнала The Spectator .

Автор материала журналист Майкл Трейси, считающий Бутину политзаключенной, выражает сожаление в связи с тем, что ложные обвинения гражданки РФ теперь будут всегда отображаться при поиске ее имени в интернете. В журнале подчеркивается, что россиянка столкнулась в США с "вопиющими судебными эксцессами и "бессмысленной паранойей". "Все это невероятно отвратительно. В будущем ее дело будет считаться ярким примером того, как в наш век потерпели полный провал СМИ, сотрудники федеральных правоохранительных органов и безрассудные политики", - отмечает Трейси.

Он отвергает утверждения американских СМИ о том, что Бутина является "российской шпионкой". "Она не имела никакого отношения к какой-либо шпионской деятельности и никогда не скрывала своих контактов с американскими должностными лицами. На самом деле она беззастенчиво любила Америку - возможно, чересчур", - говорится в журнале. В нем подчеркивается, что испытание, которому в США подверглась Бутина, "поражает своей безрассудностью и нелепостью". "В этом деле так много неправильного, что почти трудно понять, с чего начать", - отметил автор статьи, который критикует подход американских СМИ к освещению дела Бутиной. "Когда речь заходит о более широкой эпопее [президента США Дональда] Трампа и России, все традиционные журналистские и этические стандарты решительным образом вышвыриваются в окно", - считает он.

Трейси в среду написал в Twitter, что Бутина заслуживает амнистии со стороны президента Трампа. "Ее посадили в тюрьму по ложному обвинению чрезмерно дотошные, политически мотивированные прокуроры за поведение, которое в большинстве случаев не будет и отдаленно считаться преступным", - отметил журналист.