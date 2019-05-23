Главы МИД России и Китая обсудили предстоящий визит Си Цзиньпина в РФ

ПЕКИН, 23 мая. /ТАСС/. Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И и его российский коллега Сергей Лавров обсудили предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в РФ и его участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в начале июня. Встреча состоялась в Бишкеке на полях совета министров иностранных дел стран ШОС.

"Россия и Китай должны приложить согласованные усилия для подготовки государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в РФ в следующем месяце и его участия в Петербургском международном экономическом форуме", - сказал Ван И. Его слова в четверг приводит агентство "Синьхуа".

Глава МИД КНР напомнил, что в этом году отмечается 70-летие установления дипломатических отношений между двумя странами. "Китай и Россия должны воспользоваться этой возможностью для дальнейшего продвижения всеобъемлющего стратегического взаимодействия в новую эпоху", - отметил Ван И. "В условиях нестабильности в мире КНР и РФ должны поддерживать тесную связь, укреплять координацию и защищать основные принципы, регулирующие международные отношения и интересы двух стран", - резюмировал глава китайского МИД.

Лавров сказал, что "Россия готова работать с Китаем для подготовки визита Си Цзиньпина в Россию и его участия в форуме". По его словам, "это придаст новый импульс развитию двусторонних отношений".

ПМЭФ проводится с 1997 года, он стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум пройдет 6-8 июня.