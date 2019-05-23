"Бхаратия джаната парти" с союзниками победила на парламентских выборах в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 мая. /ТАСС/. Правящий в Индии "Национальный демократический альянс" во главе с "Бхаратия джаната парти" (БДП) победил на всеобщих парламентских выборах. Как сообщает Избирательная комиссия Индии, хотя подсчет голосов еще продолжается, БДП с союзниками уже перешла рубеж из 272 мест, чтобы обеспечить себе большинство в Лок сабхе (нижней палате парламента), состоящей из 543 депутатов.

Оппозиционный "Объединенный прогрессивный альянс", лидером в котором выступает старейшая политическая партия страны "Индийский национальный конгресс" (ИНК), пока получил около 100 мест. Конечные результаты будут известны к вечеру четверга.

В настоящее время в Лок сабхе у правящего альянса 310 мест, у оппозиционного ИНК и его союзников - 69. По предварительным данным, оппозиционный ИНК с союзниками упрочил свое положение, получив почти вдвое больше мест, чем на выборах 2014 года.

В стране завершился процесс парламентских выборов, который продолжался более месяца. Голосование во всех 29 штатах и на семи союзных территориях растянулось на семь этапов, первый из которых прошел 11 апреля. Следующие состоялись 18 апреля, 23 апреля, 29 апреля, 6 мая, 12 мая. В минувшее воскресенье прошел финальный этап.