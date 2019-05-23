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Указ Зеленского о роспуске Рады и выборах 21 июля вступил в силу

Указ президента Украины опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер"

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных парламентских выборах 21 июля опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер". Это означает, что документ вступил в силу.

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Зеленский подписал документ о роспуске украинского парламента и проведении досрочных выборов на следующий день после своей инаугурации - 21 мая. Основанием для роспуска Рады, в частности, глава государства указал отсутствие парламентской коалиции более 30 дней, сославшись на соответствующие статьи Конституции.

После подписания указа Зеленский обратился к главе парламента Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное заседание Рады в среду "для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов". Однако 22 мая парламентарии на заседании отказались внести в повестку дня соответствующий законопроект президента.

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