На Украине зарегистрированы две петиции за отставку Зеленского

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Сразу две петиции об отставке президента Украины Владимира Зеленского зарегистрированы на сайте администрации главы государства. Согласно одной, Зеленского предлагается отправить в отставку в связи с тем, что у него якобы нет "конкретного пути" движения страны, вторая же предполагает его отставку в случае невыполнения предвыборных обещаний в течение полугода.

"Ваше лицо (обращение к Зеленскому - прим. ТАСС) совсем не объединяет большинство украинцев, имеющих различные, отчасти диаметрально противоположные взгляды и желания. Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, вы не можете не иметь конкретного пути", - сказано в тексте одной из петиций, автором которой указан Безрук Максим.

Он утверждает, что первые действия нового главы государства разочаровывают население Украины. "Создается недопустимая ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. В этой связи мы, народ Украины, требуем вашей немедленной отставки с должности президента Украины", - сказано в тексте документа. Петиция, зарегистрированная накануне, уже набрала более 6 тысяч голосов.

Автор второй петиции - Вадим Михальский - настаивает на отставке Зеленского в случае невыполнения его предвыборных обещаний в течение шести месяцев. "Если действующий президент Украины Владимир Зеленский в срок 6 месяцев не выполнит своих предвыборных обещаний (снятие неприкосновенности депутатов, судей, министров, президента; пересмотр цены на коммунальные услуги; суд над всеми, кто грабил и уничтожал украинское государство; достойные зарплата, пенсия и соцвыплаты; и др.), тогда Владимир Зеленский должен подать в отставку", - указано в тексте петиции. Документ также зарегистрированный в среду, набрала более тысячи голосов.

Для того, чтобы петиция была рассмотрена главой государства, она должна набрать не менее 25 тысяч голосов поддержки в течение трех месяцев.