Sky: британское Минобороны создает киберцентр для отражения внешних угроз

ТАСС, 23 мая. Министерство обороны Великобритании выделило 22 млн фунта стерлингов ($27,8 млн) на создание киберцентра, главной задачей которого станет отражение внешних угроз ключевым цифровым коммуникациям страны. Об этом информирует в четверг британский телеканал Sky News со ссылкой на главу оборонного ведомства Пенни Мордонт.

Этот объект, по словам министра, будет также поддерживать операции и гуманитарные миссии за рубежом. "Пора от слов перейти к делу", - заявила она в Лондоне, выступая перед послами стран - членов альянса. "Кибератаки могут разрушить нашу национальную инфраструктуру и подорвать демократические [институты], - отметила Мордонт. - Наши враги считают, что могут действовать безнаказанно. Мы должны убедить их в обратном".

Планируется, что киберцентр начнет работу к 2020 году.

Ранее глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант выступил с утверждением, что российские спецслужбы будто бы занимаются поиском слабых мест в критически важных объектах национальной инфраструктуры многих стран. Согласно выдержкам из его речи, которые привела пресс-служба Форин оффиса в преддверии выступления британского министра 23 мая в Лондоне на конференции НАТО по вопросам кибербезопасности, британские службы поделились своими соображениями о якобы имеющейся "российской угрозе" с 16 странами - союзниками НАТО и с "еще большим количеством государств, не входящих в альянс".

В Кремле уже неоднократно отрицали причастность России к различным кибератакам, в организации которых западные страны регулярно бездоказательно обвиняют Москву.