{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленский заявил о необходимости ухода от всего советского в украинской армии

Президент Украины считает, что в Вооруженных силах страны нужно внедрять западные стандарты

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинской армии необходимо избавиться от всего советского и внедрить западные стандарты. Соответствующее заявление главы государства обнародовано в четверг в связи с представлением нового начальника Генерального штаба Руслана Хомчака.

"Ожидаю, что с приходом генерала Хомчака в нашей армии ежедневно будет оставаться все меньше советского, вместо этого на деле будут внедряться западные стандарты", - написал Зеленский в Twitter.

Президент выразил надежду на то, что украинская армия достигнет высоких стандартов. "Вооруженные силы Украины должны стать в один уровень с лучшими армиями мира", - отметил он.

21 мая, на следующий день после своей инаугурации, Владимир Зеленский сменил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, уволив генерала армии Виктора Муженко и назначив на его должность генерал-лейтенанта Руслана Хомчака. 23 мая министр обороны Украины Степан Полторак представил его руководящему составу министерства обороны и определил приоритетные задания в дальнейшей работе, сообщила пресс-служба Минобороны.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
Sky: британское Минобороны создает киберцентр для отражения внешних угроз
Планируется, что киберцентр начнет работу к 2020 году
Читать полностью