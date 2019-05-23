Зеленский заявил о необходимости ухода от всего советского в украинской армии

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинской армии необходимо избавиться от всего советского и внедрить западные стандарты. Соответствующее заявление главы государства обнародовано в четверг в связи с представлением нового начальника Генерального штаба Руслана Хомчака.
"Ожидаю, что с приходом генерала Хомчака в нашей армии ежедневно будет оставаться все меньше советского, вместо этого на деле будут внедряться западные стандарты", - написал Зеленский в Twitter.
Очікую, що з приходом генерала Хомчака у нашій армії щодня залишатиметься дедалі менше радянського, натомість на ділі впроваджуватимуться західні стандарти. Збройні сили України мають стати в один рівень з найкращими арміями світу.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 23 мая 2019 г.
Президент выразил надежду на то, что украинская армия достигнет высоких стандартов. "Вооруженные силы Украины должны стать в один уровень с лучшими армиями мира", - отметил он.
21 мая, на следующий день после своей инаугурации, Владимир Зеленский сменил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, уволив генерала армии Виктора Муженко и назначив на его должность генерал-лейтенанта Руслана Хомчака. 23 мая министр обороны Украины Степан Полторак представил его руководящему составу министерства обороны и определил приоритетные задания в дальнейшей работе, сообщила пресс-служба Минобороны.