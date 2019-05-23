Зеленский заявил о необходимости ухода от всего советского в украинской армии

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинской армии необходимо избавиться от всего советского и внедрить западные стандарты. Соответствующее заявление главы государства обнародовано в четверг в связи с представлением нового начальника Генерального штаба Руслана Хомчака.

"Ожидаю, что с приходом генерала Хомчака в нашей армии ежедневно будет оставаться все меньше советского, вместо этого на деле будут внедряться западные стандарты", - написал Зеленский в Twitter.