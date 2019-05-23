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Brexit

Guardian: Мэй передумала вносить в парламент сделку по Brexit в начале июня

Издание сообщает, что премьер столкнулась с жесткой оппозицией членов собственного правительства

ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. Правительство Великобритании отказалось выносить в начале июня на голосование в парламент соглашение с ЕС об условиях Brexit. Об этом сообщила в четверг газета The Guardian со ссылкой на партийного организатора правящей Консервативной партии в парламенте Марка Спенсера.

По данным издания, во внесенной в программу заседаний Палаты общин повестке дня правительства на 3-7 июня голосование о сделке с ЕС не значится. Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о намерении провести в четвертый раз голосование по сделке на неделе, которая начинается 3 июня. Однако она столкнулась с жесткой оппозицией членов собственного правительства, которые сочли, что измененное соглашение содержит слишком мягкий вариант Brexit. При этом, согласно всем прогнозам, депутаты намерены в четвертый раз подряд отклонить сделку.

По информации Би-би-си и газеты The Daily Telegraph, многие сторонники премьер-министра отказали ей в поддержке после того, как она пообещала во вторник депутатам, что те смогут проголосовать за проведение второго референдума по Brexit в случае, если поддержат сделку с ЕС.

В четверг газета Times сообщила о том, что Мэй может объявить о своей отставке уже 24 мая в связи с непринятием правительством ее позиции по вопросу осуществления выхода страны из Евросоюза. По данным издания, это может произойти после назначенной на пятницу встречи с Грэмом Брейди, главой Комитета 1922, объединяющего рядовых парламентариев-тори и определяющего вопросы выбора или смены лидера партии.

Теги
ВеликобританияBrexitМэй, Тереза
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