Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое для рассмотрения количество голосов

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Электронная петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала более 25 тыс. подписей, что обязывает главу государства ее рассмотреть.

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"Многоуважаемый Владимир Александрович, голосование за вас в большинстве своем было голосованием протестным. На самом деле вы не имеете поддержки 73% избирателей, - говорится в тексте петиции на сайте главы государства. - Поэтому мы, народ Украины, требуем вашей немедленной отставки с должности президента Украины!".

Автором данного обращения указан Безрук Максим. По его словам, первые действия нового главы государства разочаровывают население Украины. Петиция, зарегистрированная 22 мая, набрала более 25 тыс. голосов.

Кроме того, на сайте президента есть еще вторая петиция, в которой автор Вадим Михальский, настаивает на отставке Зеленского в случае невыполнения его предвыборных обещаний в течение шести месяцев. В настоящий момент обращение поддержали 4,5 тыс. пользователей.