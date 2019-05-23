На Украине зарегистрировали заявление с обвинением Порошенко в отмывании средств

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Заявление с обвинениями в адрес бывшего президента Украины Петра Порошенко в отмывании средств и неуплате налогов зарегистрировано в Государственном бюро расследований (ГБР). Об этом в четверг сообщил юрист Андрей Портнов, занимавший при президенте Викторе Януковиче должность заместителя главы его администрации.

"Утром зарегистрировали в Государственном бюро расследований заявление об отмывании Порошенко украденных у армии средств через офшорные сделки", - написал Портнов в Telegram-канале.

Он добавил, что ожидает от ГБР подачи ходатайства в суд об аресте всего принадлежащего Порошенко имущества в течение нескольких недель.

Перед подачей заявления Портнов пояснил, что в нем бывший глава государства обвиняется в отмывании средств и неуплате налогов на "Кузне на Рыбальском" - судостроительном предприятии в Киеве, которым владел Порошенко. По словам юриста, Порошенко легализовал $300 млн доходов через офшорные компании, заключив "несуществующую сделку за счет украденных у украинской армии средств".

Ранее Государственное бюро расследований начало следствие по заявлению Портнова, в котором Порошенко обвиняется в государственной измене в связи с инцидентом в Керченском проливе. А накануне Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении бывшего президента и ряда высших должностных лиц по факту превышения служебных полномочий. В соответствующем заявлении указано, что при координации Порошенко были распределены ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета производителя электроэнергии на Украине "Центрэнерго" с целью хищения средств компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству.